Düsseldorf

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten in Düsseldorf – die Fotos vom 5. Januar

6. Januar 2023

Wenn die "Glüh Dich Glücklich"-Veranstalter zum großen Neujahrsglühen zu den Kasematten rufen, setzt sich ganz Düsseldorf in Bewegung: Am Donnerstag, dem 5. Januar 2023, war die charmante Location am Rheinufer wieder proppenvoll und glühte vor Glück. Wir zeigen die Fotos.