Ein Ermittler des Jugendkommissariats Düsseldorf hat in seiner Freizeit einen per Haftbefehl gesuchten 20-jährigen Intensivtäter erkannt und dessen Festnahme veranlasst. Der Beamte des KK 36 befand sich außer Dienst im Hofgarten, als ihm der polizeibekannte junge Mann auffiel, der aufgrund schwerer Raubdelikte gesucht wurde. Der entscheidende Hinweis des Kriminalkommissars führte dazu, dass uniformierte Einsatzkräfte den jungen Mann umgehend festsetzten.

Der 20-Jährige stand im Verdacht, am 28. April in Oberbilk einen schweren Raub und zusätzlich am 17. April 2024 einen weiteren Raub begangen zu haben. Nach diesen Ereignissen erließ ein Richter den Haftbefehl gegen den bereits durch Gewalt- und Eigentumsdelikte bekannten Mann mit deutschem Pass. Der zivile Ermittler zeigte sich wachsam, als er den Tatverdächtigen entspannt auf einer Parkbank sitzend erspähte und ohne Zögern die Polizeiinspektion Mitte alarmierte.

Die Ordnungshüter nahmen den Gesuchten daraufhin fest und stellten sicher, dass er sich der Justiz stellen muss. Er soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, der möglicherweise eine U-Haft anordnet.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.