Düsseldorfer Retematäng Bar verzichtet auf Public Viewing zur Fußball-WM 2022 in Katar

Normalerweise gehören Public Viewings zur Fußball-EM oder -WM in vielen Lokalen und Kneipen dazu: Gemeinsames Rudelgucken in der Lieblings-Location macht noch mehr Spaß – und ist auch für die Gastronomie ein gutes Geschäft. Doch die Fußball-WM in Katar stößt aus bekannten Gründen vielen auf. Und so ziehen immer mehr Wirte in NRW schon vorab Konsequenzen. So jetzt auch Daniel Vollmer.

„Kein Katar in meiner Kneipe“: Unter diesem Motto verkündet der Inhaber der Retematäng Bar in der Düsseldorfer Altstadt jetzt den Verzicht auf die Live-Übertragungen der Fußball-WM 2022. Wenn es nach Vollmer und seinem Team geht, sollen sich weitere Gastronomen der NRW-Landeshauptstadt anschließen.

Der Düsseldorfer Wirt erklärt: „Nach intensiven Gesprächen innerhalb unserer Crew haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht in der Retematäng Bar zu übertragen.“ Diese Entscheidung sei deshalb so schwer gefallen, da ein großer Teil der Mitarbeiter und Gäste leidenschaftliche Fußball- und vor allem Fortuna-Fans wären. Deshalb „blute dem Team auch das Herz“. Doch das ändere nichts an der Entscheidung.

Boykott der Fußball-WM 2022 in Düsseldorf: Schließen sich weitere Kneipen an?

„Wir wissen, dass im Fußball vieles in die falsche Richtung läuft und das diese WM auch nur die Spitze des Eisberges ist“, so der Retematäng-Chef. „Aber wir würden uns selber für Heuchler halten, wenn wir auf der einen Seite dieses Turnier scharf verurteilen und auf der anderen Seite durch eine Übertragung damit Umsatz generieren würden.“

Daniel Vollmer hofft, dass seine Gäste die Entscheidung akzeptieren und unterstützen, vielleicht sogar den Hashtag #KeinKatarinmeinerKneipe oder #KKimK in den sozialen Medien teilen. Und dass sich weitere Düsseldorfer Gastronomen anschließen und auf die Live-Übertragung der Fußball-WM 2022 verzichten.

In der Retematäng Bar werden vom 21. November bis 18. Dezember jedenfalls keine aktuellen Spiele zu sehen sein. Eine Idee hat der Wirt aber schon: „Vielleicht zeigen wir anstatt der Deutschland-Spiele alte Fortuna-Klassiker oder legendäre Länderspiele. Könnte ja auch ganz witzig werden, wenn unsere Gäste der Retematäng Bar in den den ‚falschen Momenten‘ jubeln!“

