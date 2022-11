Fußball-WM 2022: Public Viewing in Düsseldorf? Diese Kneipen boykottieren die Spiele aus Katar

Am 20. November beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Doch in den vergangenen Wochen sind zu den bereits bekannten Details von tausenden toten Gastarbeitern und vielen anderen fragwürdigen Menschenrechts-Verstößen noch viele weitere Dinge ans Licht gekommen. Für viele Düsseldorfer ein Einlass, die WM zu boykottieren.

So bezeichnete in einer ZDF-Dokumentation zum Thema „WM in Katar“ etwa WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität als einen geistigen Schaden. Auch die vielen Verbote rund um die Weltmeisterschaft werfen Fragen nach Verhältnismäßigkeiten auf. So wird außerehelicher Sex mit Gefängnis bestraft, für den Ausschank um Alkohol musste lange gerungen werden zwischen der FIFA und dem Ausrichter, und wer sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, muss ebenfalls mit empfindlichen Strafen rechnen.

Daher werden die Rufe nach Boykotten dieses Turniers immer lauter. Inzwischen haben auch viele Kneipen, Clubs und Wirte beschlossen, die Weltmeisterschaft unter diesen Umständen nicht unterstützen zu wollen, bzw. die Spiele nicht zu verfolgen. So auch einige Kneipen in Köln. In Düsseldorf sind das inzwischen eine ganze Menge Bars und Kneipen, die sich gegen Public Viewing entschlossen haben.

Kein Katar in meiner Kneipe: Diese Düsseldorfer Locations boykottieren die WM



Das beliebte Rudelgucken fällt für viele Düsseldorfer in diesem Jahr aus, mehrere Kneipen haben schon im Vorfeld das Public Viewing abgesagt:

Retematäng

Stahlwerk

schickimicki Club

Kulturbanausen im Ratinger Hof

zakk Düsseldorf

Bilker Häzz

Bar Konvex

Quadrat

St. Sebastian

Woyaya

Kassette

Damit steht Düsseldorf auch alles andere als alleine in NRW, denn etliche Städte und Bars machen mit. So sind in Hilden auch die „Palette“ und „Heiners Bierbörse“ dabei, in Krefeld werden die „Kulturrampe“ und „Das Café auf der Tannenstraße“ keine Spiele zeigen.