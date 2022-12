Fußball-EM 2024 in Deutschland: 88 Prozent freuen sich auf die Gastgeberstadt Düsseldorf

Die Europameisterschaften sollen 2024 in Deutschland stattfinden – und Düsseldorf ist als Gastgeberstadt dabei. Damit das Sport-Event ein Erlebnis für alle darstellt, sollten die Düsseldorfer ein Mitspracherecht erhalten. Dazu wurde eine groß angelegte Beteiligungsoffensive inklusive einer Online-Umfrage gestartet. Das Ergebnis dieser Umfrage zeugt von großer Vorfreude.

>> Vorbereitungen zur Euro 2024: Sportereignis soll großes Düsseldorfer Fußballfest werden <<

Fußball-EM 2024 in Deutschland: Ergebnis der Bürgerbefragung in Düsseldorf

Dem Ergebnis zufolge freuen sich 88 Prozent der Teilnehmer auf die EURO 2024 in Düsseldorf – das ist eine der Kernaussagen der fünfwöchigen Bürgerbefragung zu Europas größtem Fußballturnier, das im Sommer 2024 auch mit fünf Spielen in Düsseldorf stattfinden wird. 2389 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der rund zehnminütigen Online-Befragung, die unter anderem durch die Düsseldorfer EURO 2024-Botschafterin und Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Turnierdirektor Philip Lahm sowie Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller beworben wurde, teil. Ziel der Befragung war es, Präferenzen, Meinungen und Ideen von Düsseldorferinnen und Düsseldorfern in den Planungsprozess für die EURO 2024 zu integrieren.

>> Für die Fußball-EM 2024: Düsseldorfer Arena wird in ungewohnter Fassade erstrahlen <<

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Das plant Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller

„Die große Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zu Düsseldorf als Spielort der EURO 2024 und die Vielzahl der konstruktiven Wünsche und Anregungen bilden für uns den Auftrag, dieses Turnier für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Die ausgewerteten Rückmeldungen werden von uns aufgenommen und in den Planungen für das Turnier berücksichtigt. Unter dem Motto „Mehr als fünf Spiele“ wollen wir eine Ausrichterstadt sein, die gemeinsam mit ihren Einwohnern ein hochwertiges Rahmenprogramm sowie einen nachhaltigen Mehrwert für die Stadt schafft.“

Bürgerumfrage zur Fußball-EM in Düsseldorf 2024: Ergebnisse werden veröffentlicht

Der Fokus der Befragung lag weniger auf dem Stadionbesuch, sondern auf der gesamten Turnierphase und den gemeinsamen Erlebnissen in und um die offiziellen Fan-Zonen. So wurden in der Umfrage beispielweise das Thema Nachhaltigkeit, präferierte Anreisewege, Wünsche und Anregungen zum möglichen Rahmenprogramm in den Fan-Zonen sowie die Wichtigkeit eines vielfältigen Verzehrangebots, Austauschmöglichkeiten mit anderen Fans oder Auftritten von lokalen Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern thematisiert. Die Ergebnisse der Befragung werden Anfang 2023 im Rahmen eines Besuchs von DFB und UEFA in Düsseldorf präsentiert und im Nachgang veröffentlicht.

Euro 2024 in Düsseldorf: Fan-Zonen und Public Viewing

Fest steht, dass eine großangelegte Fan-Zone, das sogenannte „Football Village“, auf dem Burgplatz errichtet wird. Am Unteren Rheinwerft ist eine Zone für ein Public Viewing für mehrere tausend Menschen geplant. Im „Fan Village“ auf dem Gustaf-Gründgens-Platz sollen zusammen mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus Sport und Kultur gleichermaßen zu erleben sein.

Fußball-EM 2024 in Deutschland: Wann findet die Europameisterschaft statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Die UEFA Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Von den zehn Gastgeberstadien waren neun bereits bei der WM 2006 im Einsatz – die Düsseldorfer Arena ist neu dabei. Es wird mit bis zu 2,5 Millionen Fans in den Stadien und mehreren Milliarden TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauern gerechnet.

UEFA EURO 2024 in Düsseldorf: Diese Spiele finden in der Landeshauptstadt statt

Düsseldorf ist eine der zehn Gastgeberstädte des Turniers. Fünf Spiele werden an folgenden Tagen in der Landeshauptstadt angepfiffen:

Montag, 17. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe D)

Freitag, 21. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe E)

Montag, 24. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe B)

Montag, 1. Juli 2024 (Achtelfinale)

Samstag, 6. Juli 2024 (Viertelfinale)

Konkrete Anstoßzeiten und Paarungen werden erst nach dem Final Draw, der Auslosung der Turniergruppen, im Dezember 2023 feststehen.

EM 2024: Deutschland ist automatisch qualifiziert

Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Die übrigen 23 Endrundenteilnehmer werden in den „European Qualifiers“ ermittelt, die vom März bis November 2023 laufen, sowie in den Play-offs im März 2024. Das Format der Endrunde 2024, die in insgesamt 51 Spielen ausgetragen wird, entspricht dem der UEFA EURO 2020: Die zwei Gruppenbesten der sechs Endrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, hinzu kommen noch die vier besten Gruppendritten.

Landeshauptstadt Düsseldorf