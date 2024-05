Führerschein gefälscht und Drogen dabei: Polizei stoppt Mann auf A52

Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam hat am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 52 bei Elmpt einen serbischen Autofahrer kontrolliert. Der 39-jährige Mann war in einem Düsseldorfer Mercedes C180 unterwegs, als die Beamten ihn um 19.20 Uhr anhielten. Bei der Überprüfung präsentierte der Serbe einen gefälschten Führerschein aus seinem Heimatland. Die Durchsuchung des Fahrzeugs förderte zudem illegale Drogen zutage: Versteckt in der Mittelkonsole befanden sich 17 Gramm Marihuana und 1,5 Gramm Haschisch. Trotz der aufgedeckten Vergehen gestatteten die Polizisten dem Mann, seine Reise zu Fuß fortzusetzen, untersagten ihm jedoch die Weiterfahrt mit dem Mercedes.

Internationale Polizeiarbeit im Fokus

Die Zusammenarbeit der Grenzpolizei Kaldenkirchen / Venlo symbolisiert die erfolgreiche Kooperation zwischen deutschen und niederländischen Sicherheitsbehörden. Der Verbund setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Politie Limburg, der Koninklijke Marechaussee Venlo, der Kreispolizeibehörde Viersen, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Ihre gemeinsamen Streifen dienen der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität im deutsch-niederländischen Grenzgebiet.

Grundlagen der binationalen Polizeiarbeit

Das Handeln des Polizeiteams wird durch den deutsch-niederländischen Polizei- und Justizvertrag geregelt. Hierbei folgen die Beamten sowohl den bilateralen Vereinbarungen als auch dem jeweiligen nationalen Recht. Ziel ihrer Einsätze ist es, die Sicherheit in der Grenzregion zu erhöhen und grenzüberschreitende Delikte effektiv zu bekämpfen.

