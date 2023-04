Fortuna Düsseldorf: So kommt ihr an die kostenlosen Tickets

Fortuna Düsseldorf hat mit seiner Ankündigung am Donnerstag für ordentlich Wirbel in Fußballdeutschland gesorgt. Die Mitteilung, in der kommenden Saison drei Heimspiele komplett kostenlos für die Fans zur Verfügung zu stellen und komplett freien Eintritt zu gewähren, wurde recht unterschiedlich aufgenommen.

Viele Vereine und Organisationen beobachten mit Spannung den Verlauf des Projekts. Während der 1. FC Köln bereits erklärte, ein solches Angebot nicht anbieten zu können, hat sich etwa die Düsseldorfer EG sehr angetan von den Plänen gezeigt. „Wenn es möglich ist, den Profisport – welchen auch immer – den Fans ohne Kosten zur Verfügung zu stellen, ist das ein bemerkenswerter und höchst anzuerkennender Schritt“, sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die große Frage aber lautet nun, wie man überhaupt an die Karten für die drei angekündigten Heimspiele kommt. Wir geben euch die Antwort!

Kostenlose Tickets für Fortuna Düsseldorf: Freier Eintritt bei allen Heimspielen

Tatsächlich handelt es sich bei den drei kostenlosen Heimspielen erstmal um ein Pilotprojekt, das bei positivem Verlauf noch ausgeweitet werden soll. Denn die Pläne der Fortuna sind viel weitreichender. So soll die Saison 2023/24 bei weitem nicht die Einzige bleiben, in der kostenlose Heimspiele angeboten werden. Denn das mittelfristige Ziel ist, dass nach Möglichkeit alle Heimspiele der Fortuna kostenlos im Stadion zu sehen sind.

Um den Plan der Initiative „Fortuna für alle“ auch finanziell abzusichern, braucht es vor allem Sponsoren. Diese sind zunächst für fünf Jahre gefunden und bringen dem Verein über die Zeit insgesamt 45 Millionen Euro ein. Weitere Sponsoren sollen noch an Land gezogen werden, um das Budget zu vergrößern und damit noch mehr Heimspiele kostenfrei anbieten zu können.

Kostenlose Tickets für Fortuna Düsseldorf: So kommt ihr an Karten

Ob Fans, unregelmäßige Zuschauer, Dauerkarteninhaber oder der organisierte Support – sie alle sollen von dem Projekt „Fortuna für alle“, wie der Name schon sagt, profitieren. Es braucht aber einen Verteilmechanismus, der wie folgt aussieht:

Wer eine Dauerkarte besitzt, hat Anspruch auf seinen Stammplatz

Ist die Anfrage größer als das Angebot, also gibt es mehr Ticketanfragen als die 54.600 Plätze in der Merkur Spiel-Arena, sollen über eine Online-Plattform Tages-Tickets verlost werden

Mitglieder werden bei einer Verlosung zeitlich bevorzugt (27.200 Mitglieder im April 2023)

Der Gastverein bekommt sein normales Karten-Kontingent zur Verfügung gestellt (5 % des Gesamtkontingents laut DFL, in diesem Falle 2730 Karten)

Welche Heimspiele in der kommenden Saison kostenlos besucht werden können, ist noch nicht klar. Das wird sich zeigen, wenn der Spielplan bekanntgegeben ist. In dieser Saison war das Stadion beim Spiel gegen den Hamburger SV erstmals nach über drei Jahren wieder ausverkauft. Möglich machten dies jedoch vor allem gut 20.000 Fans des Hamburger SV. Der Zuschauerschnitt in der Merkur Spiel-Arena liegt in dieser Saison bei ca. 30.000 Zuschauern.