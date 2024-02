Düsseldorf-News

Flugsteig am Düsseldorfer Airport gesperrt: Handgepäckstück sorgt für Unruhe

9. Februar 2024

Plötzlich ging am Flughafen Düsseldorf nicht mehr viel: Am frühen Donnerstagabend sorgte ein Handgepäckstück für Unruhe. Was dahinter steckt.