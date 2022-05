Fischmarkt in Düsseldorf: Die schönsten Bilder vom Sonntag

Die Sonne strahlte vom blauen Himmel und das Wetter lud förmlich zu einem Ausflug an das Düsseldorfer Rheinufer an. Die zweite „Fischmarkt“-Ausgabe kam bei den Besuchern prima an: Der Andrang sprach für sich. Wir haben die besten Fotos für euch:

Am Sonntag war wieder Fischmarkt am Tonhallenufer in Düsseldorf. Die Besucher genossen das schöne Wetter und die Aussicht. Theo Fitsos sorgte für den perfekten Fischmarkt-Sound!

Bis November wird der Fischmarkt noch an sechs weiteren Terminen am Tonhallenufer stattfinden – inklusive „After Fischmarkt Clubbing“ an den Kasematten. Als nächsten Termin könnt ihr euch schon mal den 10. Juli im Kalender anstreichen, dann geht es weiter!

