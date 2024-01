Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Fett Weinbar am Samstag, 20. Januar: Fotos! Fotos! Fotos!

21. Januar 2024

Poesie in Flaschen und die passenden Beats obendrauf gab es am Samstag in der Fett Weinbar in Düsseldorf. Unser Fotograf liefert die passenden Schnappschüsse dazu.