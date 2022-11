Fett Weinbar am Freitag, 11. November 2022

Großer Andrang zum Wochenendauftakt am Freitagabend in der Fett Weinbar. Foto: Tonight.de / J. Sammer Das Shirt passend zum Abend: Cheers! Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit den Bildern des Abends! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Wein bringt man traditionell eher weniger in Verbindung mit dem Auftakt in die fünfte Jahreszeit am 11.11. Dass sich beides nicht ausschließt, zeigte die Fett Weinbar in der Düsseldorfer Altstadt am Freitagabend. Wir waren dabei und haben die Fotos der Nacht für euch!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<