Festnahmen am Flughafen Düsseldorf: Vier Gesuchte verhaftet

Die Bundespolizei hat am Wochenende vier gesuchte Personen am Düsseldorfer Flughafen verhaftet. Am Freitagmorgen kontrollierten die Beamten bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Chisinau/Moldau einen 34-jährigen Rumen, der von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt gesucht wurde. Der Haftbefehl gegen den Mann, der bereits im September 2019 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden war, stammte aus dem September 2020.

Weitere Festnahmen gesuchter Personen am Düsseldorfer Flughafen

Die weiteren Festnahmen erfolgten während des Wochenendes dank intensiver Ermittlungs- und Kontrollmaßnahmen. Details zu den weiteren festgenommenen Personen und den Hintergründen ihrer Fahndungen wurden jedoch nicht sofort bekanntgegeben. Die Maßnahmen unterstreichen die fortlaufende grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Bundespolizei im Rahmen der Flughafensicherheit.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.