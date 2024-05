Festnahme in Düsseldorf: Verdächtiger in Sexualdelikt-Serie

Es wird intensiv ermittelt nach einer Serie von Sexualdelikten in der Region Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben am 25. April 2023 eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Sexualstraftäter gestartet, der eine Frau im Hasseler Forst attackiert und vergewaltigt hatte. Nach einem ähnlichen Vorfall in Langenfeld am 19. Oktober 2023 und einer weiteren Tat am 10. März 2024 in Hilden, wurden die Ermittlungen zentralisiert, um den Täter zu identifizieren.

>> Mehr Blaulicht-Themen aus Düsseldorf <<

Die Ermittler konzentrierten ihre Anstrengungen auf einen 38-jährigen Mann aus Hilden, nachdem die Auswertung von DNA-Spuren eine Übereinstimmung mit den am Tatort in Hilden gesicherten molekulargenetischen Spuren ergab. Daraufhin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht ein Haftbefehl ausgestellt, der bereits vollzogen wurde. Der festgenommene Mann ist ägyptischer Herkunft. Die Untersuchungen zu seiner möglichen Verwicklung in die vorherigen Delikte laufen derzeit noch.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.