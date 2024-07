Die Stadt Düsseldorf hat ein neues Parkkonzept namens „Feierabend-Parken“ eingeführt, um die Parkplatzsituation in den Abend- und Nachtstunden zu verbessern. Dieses innovative Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Supermarktketten Aldi Süd und Lidl sowie der Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) und dem Dienstleister ampido, der sich auf die digitale Verwaltung privater Stellplätze spezialisiert hat, umgesetzt.

Das Konzept erlaubt es Anwohnern, ihre Autos über Nacht auf ausgewählten Supermarktparkplätzen abzustellen. Diese Initiative ist bundesweit bisher einzigartig in ihrer Größe und Umsetzung.

Düsseldorfer OB lobt die Initiative

„Mit dem Konzept ‚Feierabend-Parken auf Supermarkt-Parkplätzen‘ können wir nun eine ebenso innovative wie pragmatische Lösung vorstellen. Wir bieten den Menschen in Düsseldorf damit einfache und kostengünstige Parkmöglichkeiten nahe ihrer eigenen Haustür. Gleichzeitig begegnen wir damit den wachsenden Herausforderungen durch zunehmenden ruhenden Verkehr. Das Konzept ist beispielhaft und sicher noch ausbaufähig“, betonte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller mit Blick auf die Digitalisierung und Vermarktung von Supermarkt-Parkplätzen in einer Pressemitteilung.

Weiterlesen: Gratis und günstig Parken in Düsseldorf – unser große Parkplatz-Guide

Bereits im vergangenen Sommer hatten der Oberbürgermeister und Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels von Aldi Süd, Lidl, Penny und Netto eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin wurde das Ziel formuliert, Kundenparkplätze des Lebensmitteleinzelhandels am Rand und außerhalb der Geschäftszeiten für die Bevölkerung zugänglich zu machen.

„Mein Dank gilt den verantwortlichen Managern von Aldi Süd und Lidl, die es uns ermöglicht haben, die freien Stellplätze verfügbar zu machen und damit unsere städtische Smart-Parking-Strategie zu unterstützen“, sagte Dr. Stephan Keller. Auch Jochen Kral, Mobilitäts- und Umweltdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf, blickt zufrieden auf den Projektstart: „Mit dem Projekt ‚Feierabend-Parken‘ beginnt nun das erste große Supermarkt-Park-Projekt. In Zukunft werden weitere Angebote auf diesem Gebiet folgen.“

Parkplatznot in der Stadt soll gemindert werden

Das Projekt „Feierabend-Parken“ ist ein wichtiger Schritt, um den Parkdruck in der Stadt zu mindern. „Unser Ziel ist es, Bestandsflächen intelligent, effektiv und multifunktional zu nutzen und mehr Parkpotentiale für die Bevölkerung zu erschließen“, berichtet Rolf Neumann, kaufmännischer Geschäftsführer der CMD, die das Projekt in Zusammenarbeit mit „ampido“ als Betreiber umsetzt.

Passend dazu: Bäume statt Versiegelung: Stadt Düsseldorf verwandelt Parkplatz in Grünanlage

Dazu erklärt „ampido“-Geschäftsführer Yasotharan Pakasathanan: „Seit über einem Jahrzehnt betreiben wir Parkplatzsharing auf privaten Parkplätzen in ganz Deutschland. Es ist bemerkenswert und einzigartig, dass eine Kommune eine so kreative Parklösung in diesem Umfang umsetzt. Wir sind stolz darauf, Teil dieser innovativen Lösung zu sein.“

So funktioniert das Konzept „Feierabend parken“

Anwohner das neue Angebot ab sofort nutzen und einen Parkplatz über die „ampido-App“ oder online auf der Website www.ampido.com/cmd1 buchen. Dabei sind die Nutzer an die Öffnungszeiten der Supermarkt-Filialen gebunden. In der Regel können die Feierabend-Parker – abhängig vom jeweilig genutzten Parkplatz – ab 18 Uhr bzw. 18.30 Uhr auf den Parkplatz fahren und müssen ihn morgens zwischen 6 Uhr bzw. 6.30 oder 7.30 bzw. 8.30 Uhr wieder verlassen. Über Nacht sind die Parkplätze geschlossen. Mit einer Nachtmiete von 4 Euro und einer Monatsmiete von 30 Euro sind die Parkplätze vergleichsweise günstig.

Auf folgenden Supermarkt-Parkplätzen ist das neue Angebot „Feierabend-Parken“ verfügbar:

Aldi Süd Oberbilker Allee

Aldi Süd An der Piwipp

Aldi Süd Reisholzer Bahnstraße

Lidl Aachener Straße

Lidl Oberbilker Allee

Lidl Marler Straße

Lidl Hasselstraße

Lidl Bruchstraße

Insgesamt stehen an den drei Aldi Süd- und fünf Lidl-Filialen rund 190 Parkplätze für das „Feierabend-Parken“ zur Verfügung, womit die Pilotphase nun begonnen hat. Bei einer positiven Resonanz haben die Vertreter von Aldi Süd bereits angekündigt, dass sie in den kommenden Monaten weitere Standorte für das „Feierabend-Parken“ öffnen möchten. Dadurch könnten in Kürze bis zu 400 Stellplätze bereitgestellt werden. Langfristig ist geplant, das „Feierabend-Parken“ in der Landeshauptstadt kontinuierlich auszubauen. Zudem sind im Rahmen der städtischen Parking-Strategie weitere Smart-Parking-Projekte vorgesehen.

Ebenfalls spannend: Gegen die Parkplatz-Not: Düsseldorfer Supermarkt stellt Stellflächen zur Verfügung – auch Discounter macht mit

Weitere Informationen zum Thema sind verfügbar unter: www.duesseldorf.de/feierabend-parken sowie www.cmd.nrw/smart-parking.