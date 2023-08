Gegen die Parkplatz-Not: Düsseldorfer Supermarkt stellt Stellflächen über Nacht zur Verfügung

Viele Parkplätze vor Supermärkten stehen nachts leer. Dabei mangelt es gerade in Großstädten an Abstellflächen für Autos. Eine Edeka-Filiale in Düsseldorf hat sich daher etwas besonderes überlegt: Wie „24Rhein“ berichtet, können Menschen im Rahmen eines Pilotprojektes Parkplätze auf dem Gelände des Supermarktes mieten.

„Wir haben dieses Projekt für unsere Nachbarn ins Leben gerufen, damit diese da nachts günstig parken können“, sagt Falk Paschmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Edeka-Filiale in der Suitbertusstraße im Düsseldorfer Stadtteil Bilk, im Gespräch mit „24Rhein“. Demnach richte sich das Angebot nicht an die Allgemeinheit, sondern sei als Service für die Anwohner des Supermarktes gedacht.

So können Parkplätze auf dem Edeka-Gelände in Düsseldorf gemietet werden

Interessierte können einen Parkplatz bei der Betreiberfirma „Park-Depot“ anmelden, heißt es weiter. Autos können dann über Nacht auf den Parkflächen des Supermarktes abgestellt werden, ohne dass Besitzer dafür ein Knöllchen riskieren. Geparkt werden könne jedoch nur während der Randzeiten. Damit wollte die Filiale verhindern, dass es Kunden während ihres Einkaufes an Parkplätzen mangelt.

Konkret bedeute dies, dass Parkplatzmieter ab 17 Uhr, wenn der Zulauf auf den Supermarkt langsam abnimmt, ihr Fahrzeug auf der angemietete Fläche abstellen können. Bis spätestens am nächsten Morgen um 8 Uhr muss der Parkplatz allerdings wieder freigegeben werden. Laut „24Rhein“ koste ein Parkplatz auf dem Supermarkt-Gelände 19 Euro pro Woche. Wer sein Auto einen ganzen Monat auf dem Edeka-Parkplatz abstellen möchte, zahle 39 Euro.