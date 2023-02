Düsseldorf schafft kostenlose Parkplätze für E-Autos ab

Bereits seit vier Jahren freuen sich die Halter von Elektroautos in Düsseldorf über eine Sonderbehandlung: Sie dürfen ihre Wagen kostenlos abstellen – und das sogar in Bereichen, in denen sonst ein Parkschein nötig wäre. Doch mit dieser Regelung ist nun Schluss. Der Rat in Düsseldorf verabschiedete am Donnerstag, dem 3. Februar 2023, eine neue Parkgebührenpflicht für E-Autos.

Das Argument der Ratsmehrheit aus Grünen und CDU leuchtet dabei durchaus ein: Ein E-Auto belegt in der Stadt letztendlich denselben Platz wie ein Verbrenner. Deswegen kommt nun auch die Kehrtwende: Kostenlos parken ist nicht mehr. Immerhin sollen E-Autos an den speziellen Zapfsäulen zumindest beim Ladevorgang weiterhin kostenlos parken dürfen.

Parkgebühren in Düsseldorf: Ratsentscheidung wird für alle Autofahrer teuer

Die Neuausrichtung der Parkgebühren trifft dabei nicht nur die Halter von Elektroautos hart.

Insgesamt sollen die Parkgebühren für ganz Düsseldorf deutlich erhöht werden: In der Innenstadt sollen zukünftig bis zu 4,50 Euro pro Stunde fällig werden. Zum Vergleich: aktuell werden rund 2,90 Euro pro Stunde aufgerufen. Außerhalb der Innenstadt sollen Parkplätze bald zwischen zwei und drei Euro pro Stunde kosten. In unserer großen Übersicht findet ihr vielleicht noch den ein oder anderen Geheimtipp zum Parken in Düsseldorf. Zudem haben wir auch einen Blick auf den Flughafen Düsseldorf geworfen und verraten euch, wie teuer die Parkplätze dort sind.

Eine weitere große Neuigkeit fällt mit der Berechnungsdauer der Parkgebühren zusammen: Anstelle einer ganzen Stunde wird die Zeit nun für alle zwölf Minuten berechnet – das bevorteilt Kurzparker, die nur mal eben Geld abheben oder beim Bäcker ein paar Brötchen einkaufen wollen.

Von der neuen Regelung profitieren dürften vor allem die zahlreichen Parkhäuser in Düsseldorf, die ihre leeren Plätze nun sicher besser an den Mann oder die Frau bringen können. Zuletzt gab es aus diesem Bereich immer wieder Beschwerden über fehlende Kundschaft.