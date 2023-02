Düsseldorf

Elephant Bar zu Altweiber: die besten Fotos vom 16. Februar

17. Februar 2023

Bunte Cocktails, bunte Jecken, bunte Stimmung: In der Elephant Bar ging es zu Altweiber heiß her. Zahlreiche Düsseldorfer feierten hier am Donnerstag bis tief in die Nacht hinein. Wir zeigen die Fotos.