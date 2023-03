Düsseldorfer Areal Böhler: Immobilienkonzern übernimmt Gewerbepark

Das Areal Böhler in Düsseldorf ist Schauplatz vieler Veranstaltungen. Ob Weihnachtsmarkt, Messen, Flohmärkte oder Restaurants – am Areal Böhler ist immer was los. Nun hat der beliebte Gewerbepark einen neuen Betreiber gefunden.

Wie das Online-Magazin „Immobilienmanager“ berichtet, soll die Jamestown Areal Böhler GmbH & Co. KG das Areal Böhler vom bisherigen Eigner Voestalpine abgekauft haben. Kostenpunkt waren demnach rund 156 Millionen Euro. Nun gehört das Areal mit 230.000 Quadratmeter Nutzfläche und den rund 40 Gebäuden dem Unternehmen Jamestown.

Der Immobilienspezialist wird damit auch die 180 Firmen und Gewerbe, die auf dem Areal angemietet sind, übernehmen. Insgesamt sind rund 1200 Beschäftigte auf dem Areal Böhler, einer ehemaligen Stahlschmiede, beschäftigt.

Düsseldorfer Areal Böhler: junge, innovative Unternehmen anlocken

Doch so ganz wird Voestalpine nicht verschwinden, vielmehr wird der Konzern dafür sorgen, die Unternehmensentwicklung im Areal Böhler sicherzustellen. Daher wurden 34.000 Quadratmeter an Fläche angemietet. Damit ist Voestalpine zugleich der größte Mieter im Areal.

Das Gelände ist bereits so gut wie vollständig ausgelastet, lediglich 10.000 Quadratmeter stehen noch frei. Dabei hat Jamestown bereits einen Plan, was mit dem freien Gelände passieren soll. So würde es der Konzern begrüßen, wenn junge Unternehmen sich ansiedeln würden.

Vor allem alternative Nutzungsmöglichkeiten dürften hier bevorzugt werden. So ist die Sprache von Laboren oder einem Technologiezentrum, welches den Standort auch innovativ stärken würde. Daneben sollen noch weitere Umbauten für Nachhaltigkeit das ganze Projekt attraktiver gestalten.