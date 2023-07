Düsseldorf will mit mehr Beleuchtung Sicherheit in der Innenstadt erhöhen

Nachts durch die City zu laufen, kann für einige Menschen mitunter ganz schön unangenehm sein. Das Projekt „Sicherheit in der Düsseldorfer Innenstadt“ (SIDI), welches von Stadt und Polizei ins Leben gerufen wurde, soll jetzt für mehr Beleuchtung und somit mehr Schutz sorgen.

Pläne für eine besser beleuchtete Innenstadt sind dabei nicht neu. Bereits im Januar gab die Stadt bekannt, dass sie die Sicherheit in der Altstadt weiter erhöhen möchte. Dazu sollten etwa 570.000 Euro in Beleuchtung investiert werden. Mehr dazu lest ihr hier.

Düsseldorf: Erste Arbeiten in der Altstadt begonnen

Erste Installationen haben bereits am Johannes-Rau-Platz und am Alten Hafen begonnen. Hier wird durch die Errichtung neuer Lichtmasten für mehr Beleuchtung gesorgt. Die drei Masten am Johannes-Rau-Platz sind je sechs Meter, die zwei Masten am Alten Hafen je 4,5 Meter hoch. Sie tragen einen LED-Leuchtenkopf, der bereits in anderen Teilen der Stadt zum Einsatz kommt.

>>Düsseldorf: Mehr Sicherheit in der Altstadt – Glasverbot, Tempo 30, Beleuchtung<<

Auch der Austausch der Beleuchtung an der Rheinuferpromenade ist geplant. Da es sich Angaben der Stadt Düsseldorf zufolge um den umfangreichsten Teil der Arbeiten handelt, erfolgt der Austausch hier vermutlich erst im dritten Quartal des Jahres, also im Herbst. Geplant ist die Montage von 86 Kugelleuchten.

Neue Technik soll mehr Sicherheit in die Düsseldorfer City bringen

„Wir setzen auf moderne, energieeffiziente LED-Technologie, die nicht nur die Sicherheit verbessert, sondern auch die Ästhetik unseres Stadtbildes bereichert. Jeder Mast, jede Leuchte ist Teil eines wohlüberlegten Gesamtkonzepts, das nicht nur die Beleuchtung, sondern auch das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger verbessert“, erklärt Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, in einer Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf.

>>Lebensgefahr im Rhein – Neue Schilder sollen Düsseldorfer warnen<<

Daneben sind die Leuchten am Johannes-Rau-Platz, am Alten Hafen und entlang der Rheinuferpromenade so konzipiert, dass sie von der Polizei bei Bedarf angesteuert und in der Helligkeit variiert werden. An die Umwelt wurde ebenfalls gedacht: So sorgt modernste LED-Technik dafür, dass unter anderem Energie gespart wird und die Abstrahlwirkungen in den Nachthimmel reduziert werden.