Heute werden die Weihnachtsbäume 2024 in Düsseldorf abgeholt

Das Weihnachtsfest ist vorbei, der schön geschmückte Baum verliert so langsam seine Pracht. Trotzdem lassen ihn viele Düsseldorfer über Silvester stehen – traditionell bis zu „Heilige Drei Könige“ am 6. Januar. Wann die Awista zur Abfuhr der grünen Tannen kommt, erfahrt ihr hier.

Tannenbaum entsorgen in Düsseldorf 2024: Das gilt es zu beachten

Die Weihnachtsbäume werden von der Müllentsorgung in jedem Stadtteil an einem festen Tag eingesammelt. Dabei müssen die ausgedienten Tannen komplett abgeschmückt sein und sollen gut sichtbar zu dem entsprechenden Termin an den Straßenrand gestellt werden – nicht vorher.

Wichtig: Wer einen Baum über zwei Meter hat, muss diesen vor der Abfuhr kürzen.

>> Termine Düsseldorf 2024: Das sind die wichtigsten Events und Messen <<

Alle Termine für Düsseldorf auf einen Blick: Wann holt die Awista die Weihnachtsbäume 2024 ab?

Hier die Termine für alle Stadtteile:

Mittwoch, 10. Januar: Altstadt, Bilk, Carlstadt, Friedrichstadt, Pempelfort, Stadtmitte

Altstadt, Bilk, Carlstadt, Friedrichstadt, Pempelfort, Stadtmitte Donnerstag, 11. Januar: Derendorf, Düsseltal, Hafen, Hamm, Mörsenbroich und Unterbilk

Derendorf, Düsseltal, Hafen, Hamm, Mörsenbroich und Unterbilk Freitag, 12. Januar: Stockum, Flehe, Golzheim, Lörick, Niederkassel, Oberbilk und Volmerswerth

Stockum, Flehe, Golzheim, Lörick, Niederkassel, Oberbilk und Volmerswerth Montag, 15. Januar: Rath, Unterrath, Heerdt, Lichtenbroich, und Oberkassel

Rath, Unterrath, Heerdt, Lichtenbroich, und Oberkassel Dienstag, 16. Januar: Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Resiholz, Wersten und Wittlaer

Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Resiholz, Wersten und Wittlaer Mittwoch, 17. Januar: Gerresheim, Grafenberg, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter

Gerresheim, Grafenberg, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter Donnerstag, 18. Januar: Benrath, Flingern, Hubbelrath, Knittkuhl Ludenberg, Unterbach, Urdenbach

Benrath, Flingern, Hubbelrath, Knittkuhl Ludenberg, Unterbach, Urdenbach Freitag, 19. Januar: Eller, Garath, Hellerhof, Lierenfeld und Vennhausen