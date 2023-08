Düsseldorf und Köln betroffen: Yves Rocher schließt alle Filialen im deutschsprachigen Raum

Wie nun bekannt wurde, schließt der französische Kosmetikhersteller Yves Rocher alle seine Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als Grund nannte das Unternehmen wirtschaftliche Probleme: „Die vergangenen zwei Jahre haben auch uns vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt“, teilte eine Sprecherin mit. Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell sei man nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften.

Diese Standorte von Yves Rocher schließen in Düsseldorf und Köln

Rund 350 Stellen seien von dem Vorhaben betroffen. Wie die „Bild“ berichtet, seien die Mitarbeiter bereits im März über die Schließungen informiert worden. Geplant sei es, alle Läden in den kommenden Monaten nach und nach zu schließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage mit. 140 Filialen werden demnach ihre Pforten schließen. Auch die Standorte in Düsseldorf und Köln sind von dieser Entscheidung betroffen.

So betreibt das Yves Rocher in den Düsseldorfer Arcaden eine Filiale. Wie lange dieser Standort noch geöffnet bleibt und welches Geschäft die freie Ladenfläche ersetzen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Gleiche gilt auch für den Kölner Standort an der Hohen Straße. Die Filiale in den Kölner Arcaden ist bereits seit geraumer Zeit geschlossen.

So erhalten Kunden aus Düsseldorf und Köln weiterhin Produkte von Yves Rocher

Obwohl Yves Rocher seine Geschäfte in Düsseldorf, Köln und dem weiteren deutschsprachigen Raum schließt, bedeutet das nicht, dass Kunden die Marke künftig nicht mehr erhalten. „Unsere Kundinnen und Kunden finden unsere Produkte auch weiterhin in unserem Online-Shop und können per Direktversand bestellen“, hieß es von dem Unternehmen.

Die deutsche Tochtergesellschaft des Kosmetikkonzerns, zu dem mehrere Marken gehören, betreut eigenen Angaben zufolge von Stuttgart aus den Onlinehandel sowie das Filialnetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Groupe Rocher hat international mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro.

mit Material der dpa