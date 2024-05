Trickdiebstahl in Düsseldorf: Goldbarren gestohlen

Es werden Ermittlungen zu einem Trickdiebstahl geführt, der sich am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 10.55 Uhr in Düsseldorf ereignet hat. Ein Mann wurde in Stadtmitte Opfer eines Diebstahls, bei dem aus seinem Pkw Goldbarren im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrages entwendet wurden. Die Tat ereignete sich, nachdem der 43-jährige Geschädigte Goldbarren von einem Kreditinstitut abgeholt und sein Fahrzeug in einem Parkhaus an der Grünstraße abgestellt hatte. Zusammen mit einem Bekannten kehrte er zum Auto zurück, wo sie einen Reifenschaden bemerkten.

Während der Wartezeit auf den Pannendienst und den Getränkekauf des Begleiters näherte sich ein unbekannter Täter und lenkte den Mann mit vermeintlich auf dem Boden liegenden Geldscheinen ab. Diese Ablenkung nutzte der Dieb, um die Tasche mit den Goldbarren zu stehlen und mit einem wartenden Fahrzeug in Richtung Graf-Adolf-Straße zu fliehen. Der Fluchtwagen soll von zwei weiteren Personen besetzt gewesen sein.

Phantombild und Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Die Polizei hat ein Phantombild des Haupttäters erstellt, der etwa 50 Jahre alt und mit einem südländischen Phänotyp, schwarzen Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben wird. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sind aufgerufen, sich mit dem Kriminalkommissariat 15 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.