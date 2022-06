Risse in Hauswand: Sonne und Hitze dehnten Stahlträger aus

Die Hitze in Düsseldorf beeinträchtigt auch die Architektur in der Landeshauptstadt. So musste ein Mehrfamilienhaus am Samstag, den 18. Juni, kurzzeitig evakuiert werden.

Starke Sonneneinstrahlung hat vermutlich in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus zu Rissen im Mauerwerk eines Treppenraums geführt. Das Haus sei vorübergehend evakuiert worden, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Bewohner hatten die Risse bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Ursache für die Schäden laut Baustatiker: Stahlträger im Mauerwerk, die „aufgrund des Alters des Hauses teilweise freilagen“, hätten sich durch die starke Sonneneinstrahlung ausgedehnt.

Die Feuerwehr hatte festgestellt, dass auf der Hausrückseite im Treppenbereich Glasbausteine geplatzt waren. Durch die Ausdehnung im Mauerwerk seien die drei mal drei Meter großen Felder mit den Glasbausteinen auseinander gedrückt worden. Da sich die grundsätzliche Struktur der Wände laut Prüfung als stabil erwiesen hatte und die Wohnungen nicht betroffen waren, konnten alle Bewohner zurückkommen. Der Innenhof wurde zunächst abgesperrt.

