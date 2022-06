Mega-Hitze in NRW: Bis zu 38 Grad am Samstag erwartet

Sommerliches Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses Wochenende. Die Temperaturen können bereits am Freitag Höchstwerte von bis zu 31 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen können es bis zu 26 Grad werden. Für den Samstag rechnen Meteorologen mit bis zu 34 Grad.

In der Kölner Bucht wird sogar mit bis zu 38 Grad gerechnet. In Norden kann es allerdings zu kurzen Schauern kommen. Am Sonntag gehen die Höchsttemperaturen auf 23 Grad im Norden und 30 Grad im Süden zurück. Im Verlauf des Tages sind nach Angaben des DWD Regenschauer und Gewitter – teils mit Starkregen und Hagel – möglich.

Das Timing ist also gerade für das Opening der Strandpiraten-Saison in Düsseldorf ausgezeichnet. Besseres Wetter können sich die Feiernden eigentlich nicht wünschen – vorausgesetzt sie trinken jede Menge und bleiben hydriert. Das Open-Air-Event findet am Samstag statt. Den möglichen Wettereinbruch am Sonntag können die Strandpiraten-Gäste dann zum Auskatern nutzen.

Sollte es am Sonntag aber doch noch gutes Wetter geben, können sich auch die Kölner über einen guten Abschluss des Mittsommerfestes in der Altstadt freuen. Passend für das Fest am Wochenende wurde dort auch ein Riesenrad aufgebaut. So könnt ihr zumindest der Sonne einige Meter näherkommen.

Das Mittsommerfest steht natürlich in direkter Verbindung zur Sommersonnenwende am 21. Juni – der längste Tag des Jahres steht in der kommenden Woche an. Bekommen wir aber schon vorher, an diesem Wochenende, den wärmsten Tag des Jahres? Das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Denn der Sommer hat gerade erst so richtig begonnen. Den Thermometern in NRW wird aber an diesem Wochenende schon vieles abverlangt.

