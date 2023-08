Wegen Brückenbauarbeiten: Haltestellen-Ausfall bei der S6 Richtung Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf will Brücken sanieren. Dafür aber muss der Bahnverkehr an einigen Strecken für wenige Tage weichen. Davon betroffen sind vor allem die S6, aber auch die S1 und die S11.

Konkret geht es um die Brücken auf der Heinrich-Erhardt-Straße und am Höxter Weg. So kommt es zwischen den Halten Düsseldorf-Unterrath / Ratingen-Ost und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof zu Ausfällen und Umleitungen. Los geht es am kommenden Montag, den 28. August, ab 22 Uhr. Die Bauarbeiten an den Brücken sollen bis zum Freitag, den 1. September, 23 Uhr, andauern.

S-Bahn-Haltestellen zwischen Düsseldorf und Ratingen entfallen

Entsprechend entfallen für die S6 die Haltestellen zwischen dem Hauptbahnhof und Ratingen-Ost. Die S1 und die S11 können nicht mehr zwischen Düsseldorf-Unterrath und dem Hauptbahnhof halten. Ein Ersatzverkehr in Form von Bussen wird aber bereitgestellt.

Für die S6 ist es der nächste Ausfall. Bereits in den Sommerferien hatte die S6 den Betrieb für sechs Wochen eingestellt. Der Tunnel in Ratingen-Hösel wurde seinerzeit saniert.