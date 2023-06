Düsseldorf

Düsseldorf führt Bettensteuer ein – ab wann Reisende drei Euro pro Nacht zahlen müssen

18. Juni 2023

Schon bald werden Touristen in Düsseldorf pro Übernachtung zusätzlich zur Kasse gebeten. Es sind jedoch Ausnahmen für Jüngere geplant.

Zimmerschlüssel hängen in einem Hotel an einem Brett an der Hotelrezeption. Foto: Sven Hoppe/dpa