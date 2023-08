Düsseldorf

„Cookies & Cream“ in der Nachtresidenz am Samstag, 19. August: Foto-Highlights ganz in Weiß

20. August 2023

Wo gefeiert wird, da fallen Krümel – vor allem auf der legendären "Cookies & Cream", die am Samstag die Nachtresidenz für sich in Beschlag nahm. Das Motto des Abends: "White" – passend zur Rückkehr des Sommers kamen viele Gäste in weiß gekleidet. Wir zeigen die Fotos!