Düsseldorf

Club-Öffnung in der Düsseldorfer Altstadt: Lange Schlangen, volle Gassen

5. März 2022

Am 4. März kehrte das Partyleben zurück in die Stadt: Nach dem ersten Vorgeschmack zu Karneval waren auch an diesem Freitag populäre Hotspots wie die Bolkerstraße vollgepackt und dichtgedrängt. Viele Nachtschwärmer mussten in langen Schlangen ausharren, dennoch scheint sich die Mühe für viele gelohnt zu haben. Wir zeigen die Fotos der Nacht.