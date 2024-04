Ein 52-jähriger Mann wurde am Montagmorgen, dem 22. April 2024, nach einem Brand in Mettmann tot aufgefunden. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten aus, als ein Passant gegen 9.10 Uhr Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Schützenstraße meldete. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung bereits lichterloh.

Nach dem schnellen Beginn der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte den Bewohner leblos in den Räumlichkeiten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Ursachenerforschung eingeleitet und die Kriminalpolizei mit den Untersuchungen beauftragt. Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger untersuchten noch am selben Tag die Brandstätte, doch die Ursache des Feuers bleibt vorerst ungeklärt.

Ermittlungen zur Brandursache in Mettmann

Während das betroffene Apartment vollständig zerstört wurde, blieben die anderen Einheiten des Gebäudes unversehrt und die Anwohner konnten nach dem Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung des Verstorbenen beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.