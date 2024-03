Feuer in Düsseldorf: Mutiger Handwerker rettet Mutter und Kind

Gegen 15.45 Uhr am Dienstag ging bei der Feuerwehr Düsseldorf der Notruf ein: In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Torfbruchstraße war ein Feuer ausgebrochen. Anwohner berichteten von Rauch und Flammen, die aus dem Fenster schlugen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Küche der Wohnung bereits in Vollbrand.

Ein im Haus anwesender Handwerker hatte jedoch bereits mit Löschmaßnahmen begonnen. Mit einem Feuerlöscher konnte er die Flammen eindämmen und so verhindern, dass der Brand auf die restliche Wohnung und das Gebäude übergriff, wie die Feuerwehr Düsseldorf berichtet.

Mutter und ihr 12-jähriges Kind verletzt

Dennoch wurden durch die Stichflamme und den Rauch ein 12-jähriges Kind und seine Mutter leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Parallel dazu wurde die Wohnung mit Hochleistungslüftern belüftet und der entstandene Rauch so aus der Wohnung gedrängt.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf und des Rettungsdienstes, die den Einsatz nach gut einer Stunde beenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

