Einbrüche in Neuss und Kaarst: Polizei sucht dringend Zeugen

Unbekannte Täter drangen am Montag gewaltsam in eine Neusser Wohnung ein. Das Verbrechen geschah zwischen 12.30 und 15.50 Uhr auf der Euskirchener Straße. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten das Domizil nach Beute. Sie entkamen schließlich mit Schmuck und Bargeld.

Zeugin hat zwei Männer beobachtet

Ein weiterer Einbruch erschütterte Kaarst am selben Tag. In den Nachmittagsstunden wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Oppelner Straße gerufen. Die Täter hatten Fenster und eine Tür aufgebrochen und die Räumlichkeiten nach Wertvollem abgesuch. Ob sie erfolgreich waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zuvor hatte eine Zeugin gegen 11.30 Uhr zwei Männer in der Nähe des Hauses beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Einer der Verdächtigen, um die 60 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild, trug eine Kappe und eine dunkle Jacke. Sein Begleiter, etwa 40 Jahre alt und mit Glatze, fiel durch sein gestreiftes Oberteil auf. Beide Männer verließen später den Ort des Geschehens in einem Auto.

Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizei bittet um Mithilfe und fordert Zeugen auf, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Insbesondere wird darum gebeten, Beobachtungen, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten, unter der Telefonnummer 02131-3000 mitzuteilen.

Darüber hinaus gibt die Polizei Sicherheitshinweise zum Schutz von Wertsachen. Sie rät, wichtige Dokumente und selten gebrauchten Schmuck besser in einem Schließfach bei der Bank zu deponieren. Für Wertgegenstände, die im Haus verbleiben, empfiehlt sich ein fest verankertes und verborgenes Wertbehältnis statt einer einfachen Kassette.