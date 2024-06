Auto-Vandalismus in Erkrath: Polizei sucht Zeugen

Am 10. Juni 2024 wurden in Erkrath-Hochdahl drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz beschädigt – darunter ein Hyundai, ein Audi und ein Toyota. Alle Wagen waren vor einer Sporthalle an der Straße „Trills“ geparkt. Als die Besitzer um 18 Uhr zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, entdeckten sie frische Kratzer auf den Motorhauben und an der Beifahrertür des Audis. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei wurde unmittelbar informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein spezielles Ermittlerteam der Kriminalpolizei kümmert sich aktuell um den Fall. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Erkrath zu melden.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Erkrath jederzeit unter der Telefonnummer 02104 / 9480 6450 entgegen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.