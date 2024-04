Apple-Autos kommen nach Düsseldorf – alle Infos

Apple setzt erneut Kamerafahrzeuge auf deutschen Straßen ein, um seine digitalen Karten zu verbessern. Laut Angaben des iPhone-Konzerns auf seiner Maps-Website werden die Fahrzeuge von Donnerstag (18. April) bis Mitte August im Einsatz sein.

Mithilfe der aufgenommenen Daten erstellt Apple detaillierte Karten mit Informationen zur Verkehrsführung und zu Geschäften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinem Kartendienst eine Funktion namens „Umsehen“ (oder „Look Around“) an, die ähnlich wie Google Street View Straßenansichten zeigt. Die ersten Apple-Fahrzeuge mit Kameras und Laserradarsensoren, die Formen erkennen können, kamen 2019 nach Deutschland.

Auch 2023 fuhren die Apple-Kamera-Autos durch NRW – hier mehr lesen.

Apple sammelt Daten und Bilder seit 2021

Seit dem Sommer 2021 sammelt Apple auch Daten und Bilder für seine interaktiven Panoramadarstellungen in Deutschland mithilfe von Kamerarucksäcken, um auch autofreie Bereiche abzudecken. Im Frühjahr 2022 wurden die gesammelten Daten dann mit einer neuen Version von Apple Maps sichtbar gemacht, die eine detailreichere Darstellung umfasst, einschließlich Straßenabdeckung, 3D-Gebäuden in Städten und Landschaften mit Vegetation.

Wie bereits vor drei Jahren werden auch jetzt wieder Menschen mit Kamerarucksäcken unterwegs sein, um Bereiche zu erfassen, die für Autos unzugänglich sind, wie beispielsweise Parks, Fußgängerzonen und Bahnhöfe. Diese Aufnahmen werden vom 23. Mai bis zum 31. Juli in München, Berlin, Potsdam und Hamburg in Etappen gemacht. Apple betont, dass wie bisher Gesichter und Nummernschilder vor der Veröffentlichung in der „Umsehen“-Funktion automatisch unkenntlich gemacht werden.

>> Düsseldorf: Das sind die aktuellen Partyfotos aus dem Sir Walter, der Fett Weinbar und Co. <<

Wo fahren die Apple-Kamera-Autos in Düsseldorf entlang?

In Düsseldorf werden die Aufnahmen vorerst nur dort aufgezeichnet, wo die Apple-Mitarbeiter mit dem Auto hingelangen. Das berichtet die „NRZ„.

Google Street View: Wo und wie kann ich mein Haus verpixeln lassen?

Für die Beantragung der Verpixelung des eigenen Hauses können sich Interessierte per E-Mail an MapsImageCollection@apple.com an Apple wenden. Verpixelungsanfragen für Google Street View können an streetview_deutschland@google.com gerichtet werden.

mit dpa