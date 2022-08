Altbier-Spendenaktion der Düsseldorfer Brauerei Schumacher bringt 3100 Euro für die Ukraine

Unter dem Motto „Schumacher Pyvo – denn Helfen ist unser Bier“ verkaufte die Düsseldorfer Brauerei Schumacher am 23. April, dem Tag des Bieres, ein limitiertes Altbier. Zusätzlich bot sie in der Woche vom 19. bis 24. April das ukrainische Tagesgericht „Borschtsch“ an, das nach dem Familienrezept der ukrainischen Mitarbeiterin Irina Heidenbluth-Bobrova gekocht wurde. Damit wurden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Nun steht das Ergebnis der Spendenaktion fest – und das kann sich sehen lassen: Insgesamt hat die Brauerei knapp 3100 Euro eingenommen.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Integration wurden mit dieser Summe Lebensmittel und Hygieneartikel beschafft, die nun der Ukrainehilfe in Düsseldorf zugutekommen. Am Freitag wurden diese Miriam Koch, der Beigeordneten für Kultur und Integration, übergeben.