37-jähriger in Düsseldorf nach Brandstiftungen festgenommen

Ein 37-jähriger Mann wurde in Düsseldorf-Derendorf kurz nach einer mutmaßlichen Brandstiftung festgenommen. Mehrere Altpapiercontainer waren in den vergangenen Wochen in Derendorf in Brand gesetzt worden. Die Polizei beschreibt den Verhafteten als bereits bekannt aus früheren Delikten. Er wird verdächtigt, für diese Serie von Brandstiftungen verantwortlich zu sein.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der jüngste Vorfall am Montag, den 8. Juli 2024, gegen 0.30 Uhr. Zivile Einsatzkräfte, die im Rahmen einer Ermittlungskommission in Derendorf unterwegs waren, bemerkten den Verdächtigen beim Manipulieren an einem Container. Nach einer kurzen Flucht auf seinem Fahrrad wurde der Mann um 0.50 Uhr in seiner nahen Wohnung festgenommen. Er leistete Widerstand und musste in Handschellen gelegt werden.

Die Polizei, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Kriminalkommissariat 11, hatte aufgrund der Häufung der Brände einen Schwerpunkteinsatz in der Region initiiert. Die Festnahme erfolgte nach intensiver Überwachung und schnellem Eingreifen der Beamten. Der Tatverdächtige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, während die Ermittlungen weiterhin andauern.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.