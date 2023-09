17.000 Zuschauer beim Open-Air-Event „Oper am Rhein für alle!“ in Düsseldorf

Rund 17.000 Zuschauer kamen am Samstagabend (2. September) in Düsseldorf zum Open-Air-Event am Rhein „Oper am Rhein für alle!“. Bei spätsommerlichem Wetter feierte die Deutsche Oper am Rhein auf einer großen Bühne den Start in die neue Spielzeit – mit Arien aus bekannten Opern von Rossini und Bizet bis zu Verdi und Wagner.

Die Zuschauer machten es sich bei Wein, Bier und Bratwurst auf Picknickdecken, Liegestühlen und Campinghockern bequem. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober präsentierten elf Solistinnen und Solisten, der Opernchor und die Düsseldorfer Symphoniker zweieinhalb Stunden lang Opernhöhepunkte. Durch das Programm führte Musiker und Entertainer Götz Alsmann.

dpa