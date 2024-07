Tanzen, Knutschen und in den Wassergräben vom Olga-Park nach Abkühlung suchen: Die „Ruhr in Love“ eroberte am Samstag wieder den ehemaligen Landschaftsgartenpark inmitten von Oberhausen. Mit Blick auf den Gasometer feierten hier tausende Fans eine rauschende Techno-Party. Die heißesten Outfits, schönsten Momente und besten Auftritte hat unser Fotograf für euch in der oben verlinkten Galerie festgehalten. Viel Spaß beim Durchklicken!

Rückblick: So wurde bei der „Ruhr in Love“ 2023 gefeiert!

