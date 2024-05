Promi- und Influencer-Auflauf in der Flora Köln: Das steckt dahinter

Ballkleider, Hütchen und Sonnenschirme: In aristokratischen Looks strömten am Dienstagabend (14. Mai) zahlreiche Influencer und andere prominente Persönlichkeiten in die Kölner Flora, einem pompösen Veranstaltungshaus mitten im Botanischen Garten. Und die Outfits spiegelten den Anlass der illustren Zusammenkunft wider: Denn hier wurde das Erscheinen der dritten „Bridgerton“-Staffel auf Netflix gefeiert. Die Serie spielt in der Ballsaison der englischen High Society um 1813.

