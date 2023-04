Fotos

Pelican Fly in Düsseldorf: Die besten Bilder der neuen Location am Graf-Adolf-Platz

18. April 2023

Neueröffnung am Graf-Adolf-Platz: In der ehemaligen Location des Berliner Imbiss befindet sich nun das Pelican Fly – eine Pommesbude der besonderen Art. Denn hier wird in stilvoller Atmosphäre Wein zu Fritten gereicht. Wir haben die schönsten Bilder des neuen Food-Spots für euch in unserer Bildergalerie.