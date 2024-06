Fotos

Open-Air-Picknick ganz in Weiß: „Diner en Blanc“ in Düsseldorf am Samstag, 22. Juni 2024 – alle Fotos

23. Juni 2024

Ein stilvolles Picknick ganz in Weiß, jede Menge Wunderkerzen und eine atemberaubende Aussicht: Das "Diner en Blanc" machte seinem guten Ruf am Samstag wieder alle Ehre. Wir zeigen die Bilder des Abends!