Neueröffnung von „Buur Deli“ in Düsseldorf: Fotos von der Eröffnungsfeier

Brunch all day long? Das geht – im „Buur Deli“! Unweit des Motel One am Düsseldorfer Hauptbahnhof findet ihr eure mögliche neue Lieblingsadresse in Sachen Brunch, denn hier werden nicht nur fotogene und ansehnliche Frühstücksvariationen geboten, sie sollen auch noch gesünder und leichter sein.

Am 8. Dezember wurde das Deli feierlich eingeweiht – wir waren bei der Neueröffnung vor Ort! Viel Spaß bei den Fotos vom Abend.

Schön ist es geworden, das neue "Deli" unter der Café-Buur-Familie. Wir waren bei der Eröffnungsfeier dabei! Natürlich durfte ein Sneak Peek aus der Speisekarte nicht fehlen – wir haben uns durchprobiert. Ein Hingucker beim Händewaschen: Die Hängeschaukel vor leuchtendem Schriftzug. Für Stimmung haben unter Anderem die zwei Tänzerinnen in glänzenden Bodysuits gesorgt. Eines der Highlights auf der Eröffnungsfeier! Für den Durst war auch reichlich vorgesorgt. Wild Berry Lillet, Weißwein, Bier, Softdrinks und Kaffeespezialitäten. Die Küche im Deli soll "gesünder und leichter" daherkommen. Die Obst- und Gemüsekisten am Tresen setzen ein Statement. Lauter von der Decke hängende Lampenschirme – Boho durch und durch! Eine Kostprobe vom Bananenbrot blieb uns auch nicht aus – Yummy! Auch vegane Hotdogs standen zur Auswahl. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Die Eröffnung des neuen "Deli" wird noch fröhlich weiter gefeiert. Viel Spaß bei eurem nächsten Besuch!

Café Buur Deli in Düsseldorf: Neueröffnung mit Promis und Influencern

Zur Neueröffnung haben sich einige Promis, Influencer und geladenen Gäste angekündigt. Auch ein DJ war vor Ort , um gemeinsam mit Gründer und Inhaber Parham Pooramin seine 5. Filiale zu feiern.

Wer neben „Promi Big Brother 2022″-Kandidatin und Influencerin Walentina Doronina noch dabei war, was euch auf der Speisekarte und in der Location sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.