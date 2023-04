Fotos

Nachtresidenz am Sonntag, 9. April: Die schönsten Fotos von der „Dashuri Party“

11. April 2023

An Ostersonntag feierte die Partymeute in der Nachtresidenz ausgelassen in den Ostermontag hinein. Unser Fotograf hat die besten Momente von der "Dashuri Party" mit Rapperin Tayna für euch eingefangen.