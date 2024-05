Fotos

Fett Weinbar in Düsseldorf am Samstag, 18. Mai 2024 – so wurde gefeiert!

19. Mai 2024

Beste Musik, kühle Weine und eine Location, die ihre Gäste nur ungerne vor 2 Uhr morgens in die Nacht entlässt: Willkommen in der Fett Weinbar!