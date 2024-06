Neue Neon-Leuchtschriftzüge an den Wänden, neue Sanitäranlagen und ein Upgrade für die Theke: Im Schickimicki hat sich seit der letzten Party am Ende des letzten Jahres einiges getan. Davon durften sich die zahlreichen Gäste am Freitag nun erstmals selbst ein Bild machen – und waren zeitgleich froh darüber, dass auch viele Sachen noch genauso sind wie vorher. So wie das Jesus-Graffiti, das seinen Ehrenplatz behalten durfte.

Unser Fotograf hat am Freitag vorbeigeschaut und die Schnappschüsse der Nacht für euch zusammengefasst. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.