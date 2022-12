„Deutscher Nachhaltigkeitspreis“ in Düsseldorf: Fotos von der Gala mit Olaf Scholz, Toni Garrn und Co.

Im Zuge der 15. Verleihung des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises“ in Düsseldorf haben sich neben Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Persönlichkeiten der Bundesregierung angekündigt. Außerdem ist Supermodel Toni Garrn als Ehrenpreisträgerin vor Ort. Hohes Promiaufgebot in Düsseldorf! Alle Infos zur Verleihung am 1. und 2. Dezember 2022.

Das deutsche Model Toni Garrn als Ehrenpreisträgerin: Sie erhält die Auszeichnung für ihren Einsatz für Gleichberechtigung und Bildung von jungen Frauen in Afrika. Foto: Dariusz Misztal Sängerin "Leslie Clio" sorgte für moderne Sounds zwischen den eher formellen Beiträgen. Foto: Christian Koester Auch Ranga Yogeshwar, bekannt aus der ARD-Wissensshow "Quarks & Co."! Foto: Christian Koester Einer der "DNP Design – Visionen" Preisträger ist "Papilio" Foto: Christian Koester Als musikalischer Live-Act dabei: die Band "Deutsche Söhne". Foto: Christian Koester Foto: Christian Koester Die Sieger der 3. "DNP Design" 2023. Herzlichen Glückwunsch! Foto: Christian Koester

„Deutscher Nachhaltigkeitspreis“ 2022 in Düsseldorf: Wann findet die Verleihung statt?

Die Gala des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises“ findet am 1. und 2. Dezember 2022 in Düsseldorf statt. Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 1. Dezember: Preisverleihung des DNP Design um 18 Uhr

Preisverleihung des DNP Design um 18 Uhr Freitag, 2. Dezember: Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises um 18.30 Uhr

„Deutscher Nachhaltigkeitspreis“ in Düsseldorf: Bundeskanzler Olaf Scholz hält Eröffnungsrede

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Olaf Scholz (@bundeskanzler)

In Düsseldorf wird am Freitagabend der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Die Auszeichnungen werden im Rahmen einer Gala im Maritim Hotel Düsseldorf überreicht. Bundeskanzler Olaf Scholz wird die Eröffnungsrede halten. Hoher Besuch hat sich außerdem durch SD Fürst Albert II von Monaco angekündigt. Auch für musikalische Live-Acts ist gesorgt – mit dabei ist die deutsche Sängerin „Leslie Clio“.

Alle weiteren Infos zur Veranstaltung und zu den geladenen Promis findet ihr hier.