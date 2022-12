Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf verliehen: Zahlreiche Promis und Künstler vor Ort

Das deutsche Model Toni Garrn als Ehrenpreisträgerin: Sie erhält die Auszeichnung für ihren Einsatz für Gleichberechtigung und Bildung von jungen Frauen in Afrika. Foto: Dariusz Misztal Miss Germany 2022: Domitila Barros auf der Verleihung vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf . Foto: Raphael Stötzel Olaf Scholz bei der Verleihung vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Foto: Dariusz Misztal Philipp Lahm – auch der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war vor Ort. Foto: Raphael Stötzel Zu Gast beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf: Die chinesische Geigerin Tianwa Yang. Foto: Raphael Stötzel Songwriter Michael Patrick Kelly wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Foto: Raphael Stötzel Impressionen vom blauen Teppich beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Foto: Raphael Stötzel Foto: Christian Koester Wissenschaftsjournalist und Autor Ranga Yogeshwar bei der Verleihung vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Foto: Ralf Rühmeier Der britische Musiker Andrew Roachford bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf. Foto: Raphael Stötzel Fürst Albert II von Monaco am Rednerpult bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf. Foto: Dariusz Misztal Foto: Ralf Ruehmeier Große Freude bei der Preisverleihung in Düsseldorf. Foto: Dariusz Misztal Bundeskanzler Olaf Scholz genoss den Abend sichtlich. Foto: Raphael Stötzel Sängerin "Leslie Clio" sorgte für moderne Sounds zwischen den eher formellen Beiträgen. Foto: Christian Koester Der Kongress beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Foto: Ralf Ruehmeier Auch Ranga Yogeshwar, bekannt aus der ARD-Wissensshow "Quarks & Co."! Foto: Christian Koester Foto: Dariusz Misztal Einer der "DNP Design – Visionen" Preisträger ist "Papilio" Foto: Christian Koester Als musikalischer Live-Act dabei: die Band "Reiche Söhne". Foto: Christian Koester Foto: Christian Koester Foto: Dariusz Misztal Die Sieger der 3. "DNP Design" 2023. Herzlichen Glückwunsch! Foto: Christian Koester Foto: Raphael Stötzel

Für beispielhafte Konzepte gegen Klimawandel und Ressourcenverschwendung sind am Freitagabend in Düsseldorf mehrere Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis geehrt worden. Die jährlich vergebene, undotierte Auszeichnung wurde zum 15. Mal verliehen.

Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf: Olaf Scholz hält Eröffnungsrede

In seiner Eröffnungsrede sprach sich Bundeskanzler Olaf Scholz für ein neues Verständnis des Begriffs „Nachhaltigkeit“ aus. „Wir müssen Nachhaltigkeit anders erzählen. Mich hat es nie überzeugt, Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichzusetzen“, sagte der SPD-Politiker. „Wachstum und Fortschritt sind in uns angelegt – aber nicht als ein Weniger, sondern vor allem als smarter und besser“, sagte der Kanzler. Nachhaltigkeit sei der Schlüssel für Wachstum und Fortschritt, „der Schlüssel für langfristigen Erfolg und für die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft“.

Der Nachhaltigkeitspreis wurde in mehreren Kategorien vergeben. Im Feld Gesellschaft ging er etwa an das Unternehmen Dialoghaus Hamburg, das Besucher in Ausstellungen erleben lässt, wie Menschen mit Behinderungen die Umgebung wahrnehmen. Für ihr Klimaschutzengagement wurden die nachhaltig orientierte Druckerei Lokay und der Werkstoffhändler Klöckner & Co geehrt. Bio-Lebensmittel-Hersteller Allos gewann die Auszeichnung im Bereich Biodiversität.

Promi-Auflauf im Maritim Hotel Düsseldorf: Ehrenpreise für Zaz und Michael Patrick Kelly

Fürst Albert II. von Monaco, die französische Sängerin Zaz und der Musiker Michael Patrick Kelly nahmen Ehrenpreise für ihr soziales und ökologisches Engagement entgegen.

An der Gala nahmen neben Scholz auch die Bundestagspräsidentin und diesjährige Schirmfrau Bärbel Bas, der Bundesratspräsident Peter Tschentscher sowie Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (alle SPD) teil. „Dass die Spitzen des Staates bei uns die Akteure der Transformation gewürdigt haben, zeigt, dass Nachhaltigkeit weiter oben auf der politischen Agenda steht“, sagte der Initiator der Auszeichnung, Stefan Schulze-Hausmann.

Mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis werden seit 2008 Unternehmen ausgezeichnet, die ihr Geschäftsmodell nachhaltig ausrichten. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und Wirtschaftsvereinigungen.

dpa