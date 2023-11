Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023 in Düsseldorf: Diese Promis tummelten sich auf dem blauen Teppich

Am Freitagabend fand in Düsseldorf die 16. Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) statt. Im Festsaal des Maritim Hotels trafen sich rund 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um die besten Beispiele für Nachhaltigkeit in Deutschland zu ehren.

Ehrenpreis aus dem Bereich Sport an Sebastian Vettel verliehen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutscher Nachhaltigkeitspreis (@nachhaltigkeitspreis)

Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ging es in diesem Jahr erstmals auch um Sport. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeichnete am Abend sechs Vorzeigeprojekte aus dem Bereich aus, wie etwa beispielhafte Nachhaltigkeit im Verein, in Sportstätten oder bei Veranstaltungen.

Der Ehrenpreis ging an den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel. Vettel ist bekannt für sein Engagement für Nachhaltigkeit und setzt sich unter anderem für den Klimaschutz ein.

Diese Promis liefen am Freitagabend über den blauen Teppich

Selbstverständlich tummelten sich auch so einige Stars und Sternchen auf dem blauen Teppich: So waren „The Voice“-Jurymitglied und Sänger Ronan Keating mit seiner Tochter Missy, Popstar Zoe Wees und die Band Culcha Candela, die einen Ehrenpreis für ihre zahlreichen Projekte für mehr soziale Gerechtigkeit erhielt, dabei.

Aus den Bereichen Sport zeigte sich ZDF-Reporterlegende Béla Réthy, Ski-Rennläufer Christian Neureuther, die Fußballerin Alexandra Popp, die Tennisspielerin Angelique Kerber und der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja.