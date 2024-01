Brew Düsseldorf: Alle Fotos vom neuen Szene-Café in Bilk

Handgebrühten Kaffee verschiedenster Bohnen oder einen leckeren Espresso aus dem Siebträger: Das wünschen sich viele Düsseldorfer am Morgen oder am Nachmittag. In Bilk gibt es dafür nun eine perfekte neue Anlaufstelle: das Brew auf der Aachener Straße 58. Hier mehr zu dem Café nachlesen. In unserer Bilderstrecke oben bekommt ihr schon mal einen visuellen Eindruck von der neuen Location.