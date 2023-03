Blumenläden in Düsseldorf: Die schönsten Fotos der blumigsten Geschäfte

Floristmeister Viktor Breuer steht in seinem Geschäft vor farbiger Blütenpracht und eleganter dänischen Kerzen. Foto: Tonight.de Viktor Breuer in Pempelfort. Foto: Tonight.de Viktor Breuer in Pempelfort. Foto: Tonight.de Viktor Breuer in Pempelfort. Foto: Tonight.de Blüten & Meer von außen auf der Schwerinstraße, umrahmt von Blumengewächs. Foto: Tonight.de Janina steht im Laden bei Blüten & Meer in Pempelfort und bindet gerade einen frischen Strauß für eine Kundin. Foto: Tonight.de Vintage-Hingucker bei Blüten & Meer. Foto: Tonight.de Definitiv ein Statement: der riesige Spiegel an der Wand bei Blüten & Meer. Foto: Tonight.de Blüten & Meer von innen. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Fiori Blumenstylisten am Schadowplatz. Foto: Tonight.de Die Tannendiele an der Tannenstraße in Derendorf. Foto: Tonight.de Die Tannendiele von innen: Ein verwinkelter Laden, der in jedes seiner Eckchen eigene Blumenwelten beherbergt. Foto: Tonight.de Die "Trockenblumenecke" – die gebundenen Sträußchen türmen sich fast bis zur Decke! Foto: Tonight.de Der durfte direkt mit – ein buntes Sträußchen frisch aus der Tannendiele. Foto: Tonight.de Auch Vasen gibt es in der Tannendiele in Derendorf zu kaufen. Foto: Tonight.de Blumen, Blumen, Blumen in der Tannendiele. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Tannendiele in Düsseldorf Foto: Tonight.de Bunte Kerzen im Kassenbereich in der Tannendiele. Foto: Tonight.de Der Eingangsbereich im Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Dekorative Inspos im Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de Blumenhaus am Hofgarten. Foto: Tonight.de

Blumen bewirken Wunder: Allein der Blick auf einen frischen Strauß blühender Blüten hat einen positiven Effekt auf unsere Gemütsstimmung. Wie gut, dass Düsseldorf eine Reihe schöner Blumenläden zu sein Eigen zählen darf. Egal ob Trockenblumen, Zimmerpflanzen oder üppig gebundene Sträuße – Tonight News kennt die besten Adressen für jeden Schönheitssinn. Die schönsten Fotos findet ihr hier!

>> Blumenwiesen in Düsseldorf: Hier blühen die Blüten am schönsten! <<

Düsseldorf: Die schönsten Blumenläden in eurer Nähe

Egal ob Pempelfort, Derendorf, Flingern und Co.: In jedem Stadtteil gibt es besondere Blumengeschäfte mit eigenem Charakter. Wollt ihr erfahren, wer hinter den Geschäften steckt – und welchen Läden ihr unbedingt einen Besuch abstatten solltet? Die schönsten Blumenläden in Düsseldorf findet ihr hier in der Übersicht.