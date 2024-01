TV & Fernsehen

„Tatort“ am Sonntag, 14. Januar 2024: Das passiert in „Pyramide“ aus Köln

10. Januar 2024

Ein Kölner "Tatort" in Kapiteln: In "Pyramide" geht um den Reiz des Geldes und die Gier nach Reichtum – und den tiefen Fall, der darauf folgt. Wir verraten, was euch am Sonntag erwartet.